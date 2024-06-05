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- 【新品】LW for LOWERCASE 吊り天竺 スウェット型 カットソー
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商品詳細
LOOPWHEELERforLOWERCASEEDIFICE別注吊り天竺スウェット型カットソー新品、未使用（定価：¥16,500）カラーはネイビー、サイズはMです。自宅保管品となります。神経質な方はご遠慮ください。
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