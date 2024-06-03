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MC5 バンドTシャツ L size ブラック
商品番号 D83435754655
商品名

MC5 バンドTシャツ L size ブラック
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,333 円
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商品詳細

大幅お値下げ致しました。バンドTシャツMC5エムシーファイブTシャツLsizeブラック人気ロックTシャツレアなデザイン肩幅　55身幅　53身丈　72袖丈　20平置き時素人採寸中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください大幅お値下げ不可ご検討宜しくお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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