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ジバンシー GIVENCHY 未使用 シルク ブラウン ハイブランド ボーダー
商品番号 K27546312468
商品名

ジバンシー GIVENCHY 未使用 シルク ブラウン ハイブランド ボーダー
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。初見様は必ずプロフィール欄をご確認下さい。＜商品詳細＞◯特徴ボーダー柄が特徴的なネクタイです。上品な印象で、ビジネス・パーティー・結婚式など、様々な場面でお使いいただけます。◯サイズ大剣：9.5cm長さ：144cm＜状態＞【】N：新品・未使用【●】S：新品同様【】A：美品目立った汚れや傷なし使用感：極小【】B：近くで見ると傷や汚れあり使用感：普通【】C：傷や汚れあり＜特記事項＞〈その他〉ご質問等ございましたら、気軽にコメントにてお問い合わせ下さい。他にもネクタイ出品しております。→#Merchanのネクタイ#ジバンシー#GIVENCHY#未使用#シルク#ボーダーパネル#ブラウン#黒#絹#レギュラー#上品#パーティー#結婚式#ビジネス30
http://narcologia.ru/goods/displease897931.html
http://narcologia.ru/goods/Persia274188.html
http://narcologia.ru/goods/procurement380133.html

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