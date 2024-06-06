【極厚6mm】FUNNY　ギャリソンベルト　高級バーガンディレッド　18150円

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FUNNYORIGINAL【ファニーオリジナル】ブランド:FUNNY1-3/4inch極厚ギャリソンベルト本体：バーガンディーレッド【RED】牛皮革 【ラティーゴレザー】バックル:SOLIDBRASS/ソリッド・ブラスサイズ:W（全長）95.5cmW（ウエスト）74cm~84cmH（幅）4.4cmD（厚み）0.6cm色:ブラック(高級な極厚ラティーゴレザー)参考価格:18150円状態:使用感ございますのでお安く出品させて頂きます。状態に問題ございません。エイジングや極厚牛革の状態は最高級です。重厚なSOLIDBRASSバックルの極厚高級レザーベルトです。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他の商品とまとめて購入される方は、お値引きさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...ブラック