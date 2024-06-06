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大人気☆dunhill☆ダンヒル☆dロゴ☆ゴールド☆レザーベルト！！
商品番号 F98114727076
商品名

大人気☆dunhill☆ダンヒル☆dロゴ☆ゴールド☆レザーベルト！！
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■ご購入前に必ず説明文、画像、プロフィールの説明をお読み下さい■■★フォロワー1400人突破★引き続きフォローして下さった方には、お値下げお約束致します！！！コメントにてお申し出下さい！【商品紹介】　　dunhillダンヒルのベルトになります♪　　　ロゴである『ｄ』が中央にあり　　　ゴールド色で存在感のある　　　一目でダンヒルと分かるアイテム！！　　　　　こちらはベルトに僅かな薄汚れやキズ、　　バックルに極僅かな色剥げはございますが　　お使い頂くには全く問題ございません♪　【購入元】　　横浜の古物オークションにて2023年5月に購入【サイズ】　　全長約115cm　バックル大きさ約W約4.5㎝×H約3.5㎝穴5つ　　約95㎝～107.5㎝　　幅約3cm【素材】　　　レザー【カラー】　　表ブラック　裏ブラウン【付属品】　　箱　痛みあり◆ご購入前の注意事項◆※1　感覚や価値観には個人差があります。　　トラブルを避ける為、中古品やヴィンテージ品などに　　ご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。※2　取引にトラブルが起きないよう、　　購入前に写真では見えない部分や、ご不明な点がございましたら　　必ずコメントにてお問い合わせ下さい。
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