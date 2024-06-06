大人気☆dunhill☆ダンヒル☆dロゴ☆ゴールド☆レザーベルト！！

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■■ご購入前に必ず説明文、画像、プロフィールの説明をお読み下さい■■★フォロワー1400人突破★引き続きフォローして下さった方には、お値下げお約束致します！！！コメントにてお申し出下さい！【商品紹介】 dunhillダンヒルのベルトになります♪ ロゴである『ｄ』が中央にあり ゴールド色で存在感のある 一目でダンヒルと分かるアイテム！！ こちらはベルトに僅かな薄汚れやキズ、 バックルに極僅かな色剥げはございますが お使い頂くには全く問題ございません♪ 【購入元】 横浜の古物オークションにて2023年5月に購入【サイズ】 全長約115cm バックル大きさ約W約4.5㎝×H約3.5㎝穴5つ 約95㎝～107.5㎝ 幅約3cm【素材】 レザー【カラー】 表ブラック 裏ブラウン【付属品】 箱 痛みあり◆ご購入前の注意事項◆※1 感覚や価値観には個人差があります。 トラブルを避ける為、中古品やヴィンテージ品などに ご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。※2 取引にトラブルが起きないよう、 購入前に写真では見えない部分や、ご不明な点がございましたら 必ずコメントにてお問い合わせ下さい。