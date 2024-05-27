メゾンマルジェラ　Tシャツ　メンズ　サイズ48

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商品詳細
去年の春先に、神戸のセレクトショップにて38000円ほどで購入いたしました。イタリアからの直輸入で、あまり日本では流通が少ないモデルと聞いております。まず、生地がかなり肉厚で、他のTシャツとは一線を画しています。また色味もふつうのTシャツのようなグレーではなく、クールな色味のグレーです。生地が厚く特殊なため、汗などはほとんどシミないと考えていただいて大丈夫です。サイズ感としては、もともとオーバーシルエットに着用することを考えられて、作られたモデルです。
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http://narcologia.ru/goods/providence457794.html
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