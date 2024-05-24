ワイスリー　Y-3 ヨウジヤマモト　ウォレットチェーン　シリコン　オレンジ

目立った傷や汚れ無く比較的綺麗な状態です。あくまでも中古品の為、神経質な方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。上記ご理解の上、納得していただける方のみご購入お願い致します。※大手リサイクルショップにて購入致しました。※商品に対して気になる点がございましたら必ずご購入前に質問願います。※フォロー割もございます。詳細はプロフィールのご確認宜しくお願い致します。



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