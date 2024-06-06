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17aw Supreme AKIRA ARM TEE アキラ大友克洋 Tシャツ
商品番号 P53184853604
商品名

17aw Supreme AKIRA ARM TEE アキラ大友克洋 Tシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

17awSupremeAKIRAARMTEEアキラ大友克洋Tシャツ　世界的人気の大友克洋による名作漫画“AKIRA(アキラ)”とのコラボレーションシリーズです。フロントにテツオの腕が吹き飛ぶ名シーンを配し、そのテツオがsupremeのboxlogoteeを着用しているシニカルでユニークなデザインの、クルーネックTシャツになります。野村周平さんなどもAKIRAコラボのTシャツを着用されています。カラー、ホワイト状態、プリントにひび割れあり味が出ていて個人的にはかっこいいかと。表記サイズ、M実寸肩幅50身幅56.5着丈70袖丈22
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