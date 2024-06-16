美品✨ブルックスブラザーズ　ネクタイ　レジメンタル　ストライプ　ネイビー　レッド

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✨■ブランドブルックスブラザーズ BrooksBrothers■サイズ大剣幅 約10cm小剣幅 約4.5cm※採寸方法における若干の誤差は、ご了承頂きますようお願い致します。■素材シルク100%■色、柄赤 レッド 紺 ネイビーレジメンタル ストライプ レップタイ■状態目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。■付属箱等の付属品はございません。ネクタイのみになります。■購入場所大手リユースショップブランド鑑定済みショップ■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ゆうゆうメルカリ便を設定しておりますが、らくらくメルカリ便に変更させていただくこともございます。最後までご覧いただきありがとうございます✨他にもネクタイを出品しておりますので、よかったらご覧ください♪➡️#つなまよのネクタイ倉庫
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