NEW ERA×Supreme 21ss Skull 3876

ご覧いただきありがとうございます。※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。【ブランド】NEWERA×Supreme/ニューエラ×シュプリーム【モデル】NEWERA×Supreme21ssSkull【カラー】BLACK/ブラック【仕様】NEWERAの基本と言える59FIFTYをベースにし、スカルとクロスボーンの刺繍が入っています。サイドにはニューエラのNEロゴ、バックにはスモールボックスロゴの刺繍が入っています。【サイズ】7-1/2頭周り:約59.5cm 高さ:約14cm ツバの長さ:約7.2cm【素材】ポリエステル100％【状態】素材特有の埃の付着のしやすさがありますが、他に目立つようなキズや汚れは見当たらず、美品だと思います。あくまで中古品になりますにで、ご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。【付属品】無しプロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。efm387623.8.27



再再販！ NEW ERA×Supreme 3876 Skull 21ss キャップ - www ...



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