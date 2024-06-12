美品 Paul Smith ポールスミス カモ柄 ネクタイ ネイビー 紺

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◆商品詳細◆PaulSmithCollectionポールスミスコレクション鴨柄 水鳥アニマル柄ネクタイザラっとしたタッチ◆カラー◆ネイビー紺◆素材◆シルク(絹)77%ウール(毛)11%リネン(麻)12%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約8◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品。\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー