美品　KAWS ×UNION Black TEE M

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商品詳細
コレクション整理の為出品いたします。カウズ×ユニオンsizeMcolorBlack#kaws#unionー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー必ずプロフィールの確認をお願いします。商品状態は写真を見てご判断下さい。お値下げは出品商品により検討します。常識範囲内の金額をご提示下さい。 常識範囲外のお値下げはコメント削除、悪質な場合はアカウントをブロックさせて頂きます。こちらをご理解頂けた方のみコメント、ご購入下さい。
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