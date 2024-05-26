FUNNY　ファニー　サンセットビルフォード

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商品詳細
FUNNYのサンセットヒルフォードです。鞄の中に入れて、1年ぐらい使用しました。カードも沢山入って便利な財布です。飴色に変化してますので、写真でご確認下さい。使用するのに問題はありません。メーカー名FUNNYORIGINAL（ファニーオリジナル）品名SUNSETBILLFOLD（サンセット・ビルフォード）素材／カラーTAN外装：ブライドルレザー（牛皮革）／タン内装：牛皮革／タンサイズ本体：W95×H140（mm）仕様カードホルダー：8／小銭入れ：1／ポケット：2／札入れ：1#ファニー #FUNNY #財布 #ビジネス #ウエスタン #アメカジ #ビジネス
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