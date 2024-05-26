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FUNNY　ファニー　サンセットビルフォード
商品番号 N16730752415
商品名

FUNNY　ファニー　サンセットビルフォード
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FUNNYのサンセットヒルフォードです。鞄の中に入れて、1年ぐらい使用しました。カードも沢山入って便利な財布です。飴色に変化してますので、写真でご確認下さい。使用するのに問題はありません。メーカー名FUNNYORIGINAL（ファニーオリジナル）品名SUNSETBILLFOLD（サンセット・ビルフォード）素材／カラーTAN外装：ブライドルレザー（牛皮革）／タン内装：牛皮革／タンサイズ本体：W95×H140（mm）仕様カードホルダー：8／小銭入れ：1／ポケット：2／札入れ：1#ファニー　#FUNNY　#財布　#ビジネス　#ウエスタン　#アメカジ　#ビジネス
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