BRIT HOUSE King of Leather Cordvan二つ折り財布

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硬質でハリのあるコードバンを使用した二つ折り財布。通常のコードバンとは異なり、天然素材ならではの色ムラも楽しめる革質が魅力です。二つ折りの本体は札入れ×2、box型小銭入れ×1、カード入れ×4、収納スペース×3、とオーソドックスな構造。内装には牛革ヌメを採用しています。オンにオフに、様々な場面にしっくり馴染む財布の王様、コードバンの二つ折り財布。大切な方へのプレゼントにも喜んでいただける革小物です。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革