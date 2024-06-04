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ご覧頂きましてありがとうございます。この度コレクション整理の為出品致します。以下の商品説明をご覧頂き、ご理解頂きましてからの購入をお願い致します。【マーベルレジェンド：ジェシカ•ジョーンズ】⚫︎状態:開封品 美品(パッケージ無し)⚫︎ビルドパーツ無し⚫︎写真に写っている物が全てになります※原則の規定に則り、お互い気持ちの良い取り引きができる様に心掛けております。トラブル防止の為専用や取り置きは行いませんのでご了承下さい。※初期傷、塗装ムラ、塗装剥げ、細かな傷、スレ、汚れなどがある場合がございます。※美品ですが、中古品であることをご了承の上ご購入をお願い致します。※商品すり替え防止のため、購入後の返品、交換は致しかねます。ご質問ございましたらお気軽にコメントをお願い致します。---------------------------------#marvellegends#hasbroフィギュア種類···アクションフィギュア