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NIKE インターナショナリスト　ミッド　ロイヤル　限定
商品番号 P39830232407
商品名

NIKE インターナショナリスト　ミッド　ロイヤル　限定
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

904337-400ナイキ　IntenationalistmidRoyalローヤルです。28センチです。NIKEラボから出た高級感のあるスニーカーで、アッパーはスウェード、靴の中はレザーになってます。ネイビーとブラウンが高級感あります。使用感はありますがまだまだ履けます。箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture32941.html
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