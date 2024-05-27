NIKE インターナショナリスト　ミッド　ロイヤル　限定

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商品詳細
904337-400ナイキ IntenationalistmidRoyalローヤルです。28センチです。NIKEラボから出た高級感のあるスニーカーで、アッパーはスウェード、靴の中はレザーになってます。ネイビーとブラウンが高級感あります。使用感はありますがまだまだ履けます。箱付きです。
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