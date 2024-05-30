フレッドペリー　ハリントンジャケット　黒　英国製 リイシュー

着用回数は少なく、とても綺麗です。カラー ブラックサイズ 38（日本M相当）：身丈68／胸囲102／袖丈66定価 42,900円商品説明時代を超えたクラシカルなピースで構成する、フレッドペリーの中枢「リイシュー」コレクション。こちらは'60s後期のハードモッズが、ポロシャツの上にユニフォームのように着用していたハリントンジャケットを再現した、英国製のクラシカルな逸品です。上品な光沢とハリ感をもつ、高密度のTCファブリック素材を採用。身頃裏地にはロイヤルスチュワートのチェック柄を配して、オーセンティクな魅力をプラスしています。袖裏地は滑りのいいタフタ生地、襟とフラップポケットのボタンにはローレル刻印、左胸に同色のローレル刺繍。#FREDPERRY#ジャケット#春秋コーデ



[フレッドペリー] J7320-102 英国製のハリントンジャケット：黒 ～過去の名品を再生産する「Reissue＝リイシュー」シリーズ!! しかも、当ブランドの代表的アイテムだからイイ!!～ - RIOBRAVO ～trading post～



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