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フレッドペリー　ハリントンジャケット　黒　英国製 リイシュー
商品番号 U34081954795
商品名

フレッドペリー　ハリントンジャケット　黒　英国製 リイシュー
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数は少なく、とても綺麗です。カラー　ブラックサイズ　38（日本M相当）：身丈68／胸囲102／袖丈66定価　42,900円商品説明時代を超えたクラシカルなピースで構成する、フレッドペリーの中枢「リイシュー」コレクション。こちらは'60s後期のハードモッズが、ポロシャツの上にユニフォームのように着用していたハリントンジャケットを再現した、英国製のクラシカルな逸品です。上品な光沢とハリ感をもつ、高密度のTCファブリック素材を採用。身頃裏地にはロイヤルスチュワートのチェック柄を配して、オーセンティクな魅力をプラスしています。袖裏地は滑りのいいタフタ生地、襟とフラップポケットのボタンにはローレル刻印、左胸に同色のローレル刺繍。#FREDPERRY#ジャケット#春秋コーデ
http://narcologia.ru/goods/sci-fi949247.html
http://narcologia.ru/goods/competitive94181.html
http://narcologia.ru/goods/passionate418413.html

フレッドペリー　ハリントンジャケット　黒　英国製 リイシュー
[フレッドペリー]　J7320-102　 英国製のハリントンジャケット：黒　　～過去の名品を再生産する「Reissue＝リイシュー」シリーズ!!　 しかも、当ブランドの代表的アイテムだからイイ!!～ - RIOBRAVO ～trading post～

フレッドペリー　ハリントンジャケット　黒　英国製 リイシュー
フレッドペリー 英国製 リイシュー ハリントンジャケット J7320／J1170

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フレッドペリー ハリントンジャケット www.krzysztofbialy.com

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