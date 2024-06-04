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大幅掛軸 廣有(広有)『漁夫図』紙本 肉筆 箱付 掛軸 a011311
商品番号 X68767359734
商品名

大幅掛軸 廣有(広有)『漁夫図』紙本 肉筆 箱付 掛軸 a011311
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、スレ、シミ、シワ、箱割れがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約196cm幅約67.5cm
http://narcologia.ru/goods/shuttle698025.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless725359.html
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