消防　ケプラー　防火手袋　トンボレックス　手袋　レスキュー

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商品詳細
個人で購入したものです。お値引きは常識の範囲内であれば対応させていただきます。品名K-A171R(オレンジ)/K-A171NV(ネイビー)※2017ガイドライン対応(JFCE種別A認定商品)素材本体甲側：パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維ダブルニット外層補強素材：牛セラミックレザー0.8mmから1.0mm厚中間防水層素材：透湿防水素材サイトスグローブ内装素材：綿ニット白色カフス素材：パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のダブルニットカフス補強素材：60mm巾の厚手パイルゴム中部クッション素材：パラ系アラミド繊維製フェルト3mm厚本体掌側：パラ系アラミド繊維、綿の交編編物
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