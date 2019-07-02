LOUISVUITTON　ダミエ　6連　キーケース

カラー···ホワイトLOUISVUITTONのダミエアズールの6連キーケースです。多少、中に汚れや傷がありますが比較的綺麗な状態だと思います。メンズ、レディース問わず使いやすいのでオススメです！箱、中袋、ショッパー付き。メンズレディースユニセックスLOUISVUITTONVUITTONルイヴィトンヴィトンキーケース6連ダミエダミエアズール



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