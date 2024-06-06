新品 クロムハーツ CHクロスベビーファットチャーム

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クロムハーツ（ChromeHearts）のCHクロスベビーファットチャームになります。出張の際、アメリカ本国の直営店にて購入。国内でも大人気のクロムハーツの定番ペンダントトップです。クロムハーツのブランドを代表するモチーフ『CHクロス』を用いた、クロムハーツのチャームと言えばまずこのモデルが浮かぶ、長年愛され続けているチャームです。程良いサイズ感があり、存在感がありながらもクロムハーツをシンプルに楽しめる厚みのあるフォルムから、メンズ、レディース問わず人気の高いブランドを象徴するアイテムです。最近では韓流アイドルにも愛用されており、話題になりました。1つだけでシンプルにつけて頂いても良し、他のクロムハーツと組み合わせたデザインもオシャレです。クロムハーツをコレクションされるならぜひ1つは持っておきたいペンダントトップとなっております。現地のインボイス原本、革袋、ショッピングバッグと付属品は全て揃った状態でお送りさせて頂きます。他サイトでも出品中のため検討はお早めにお願いいたします。コメントお待ちしております。【詳細】カラー:シルバーサイズ:約24mm×9.5mm素材:シルバー925状態:新品未使用付属品:インボイス原本、ショッパー、革袋