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商品詳細
本革のキーケースです。使い古して育ててきたのでかなり味が出ている一品です。名刺入れもついています。神経質な方はご遠慮ください。定価14300円#レッドムーン#キーケース
http://narcologia.ru/goods/Taipei837171.html
http://narcologia.ru/goods/waveform865017.html
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レッドムーン/REDMOON キーケース S-RM-KB1
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