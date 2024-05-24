

【新品未使用】ORBITKEYキーオーガナイザー黒色カクタスレザーBLKブラック



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Orbitkey キーオーガナイザー レザー ブラック×ブラック - 鍵ジャラジャラにはもうおさらば



サボテンレザー》もうドア前で迷わない、幅2cmに7本の鍵が収まる ...



orbitkey | AssistOn



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Orbitkey keyOrganiser-Cactus- 日本総代理店アークトレーディング



キーオーガナイザー レザー｜オービットキー / Orbitkey 革小物ギフト ...

ORBITKEYのキーオーガナイザーです。新品未使用の商品です。お色は、ブラックです。以下は、商品説明となります。よろしくお願いします。ポケットやバッグの中で鍵がジャラジャラするストレスをどうにか解決したいという思いから【オービットキー】は誕生しました。2～最大7本のカギを美しくスマートに収納できる『キーオーガナイザー』高品質のカクタスレザーで作られた、エレガントで、ギフトにも最適な商品です。カクタスレザーの自然な外観と特徴はそのままに、耐久性を高めるために保護仕上げで軽くコーティングされており、携帯電話やその他の持ち物を傷つけずに、鍵、車の鍵、アクセサリーを持ち運びできます。独自のロックシステムが厚みや本数に応じて適度な強さでホールドしてくれるので鍵のスライドもスムーズ。使っているうちに緩んでくることもなく、コインで固定できる為、工具無しで簡単にセットできます。車などの大きなカギはDリングに取り付け可能です。【ブランド】Orbitkey(オービットキー)【カラー】ブラック【サイズ】長さ約8.5cm(Dリング含む)×幅2cm×厚み0.2cm重量：約16ｇ【素材】ベルト：カクタスレザーＤリング、シャフト、ねじ、ワッシャー：ステンレススチール【付属品】BOXカラー···ブラック