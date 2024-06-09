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NUMBER(N)INE 01SS LoroPiana コーチジャケット
商品番号 G99369147311
商品名

NUMBER(N)INE 01SS LoroPiana コーチジャケット
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 12,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアロロピアーナ社の高級ウールを使用したコーチジャケットです。◾️定価　¥67,000柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留め季節感···春、秋、冬カラー···グレー素材···ウール※トラブル防止のため状態確認など写真を見て自己責任で判断願います。気になる点は先にコメントにてお願い致します。あくまでも、素人保管の素人測定ですので、神経質な方はご購入を控えてください。最近、確認不足での購入や無責任に取引を行われる方がいるのでそういった方はご購入を控えてください。#fashion#fashionblogger#artist#used#usedclothing#vintage#vintagefashion#denim#military#accessory#usa#usn#usa#brand#archive#antique#90s#80s#70s#60s#50s#40s#古着#古着屋#ミリタリー#デニム#デニム#ヴィンテージ#ビンテージ#ファッション#アンティーク
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