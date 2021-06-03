二つ折り 財布 本革 大容量 カード 18枚収納 ボックス型 小銭入れ

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商品内容【大容量カード18枚収納】ビジネスシーンでもお使い頂ける大容量2つ折り本革財布。これ１つで必要な物全てを持ち歩けます。【使いやすさへのこだわり】どこにどのカードがあるのか分かりにくい、小銭が沢山入らない、出しにくい、大容量財布にありがちな課題を解消。沢山入れるからこそ「使いやすさ」にこだわりました。【高級フルグレインナッパーレザー本革財布】外側には高級フルグレインレザー、内側には高級合皮マイクロファイバーレザーを使用。耐久性・耐摩耗性の高さで、上品かつ高級感を保ちながら長くお使い頂くことが出来ます。【飽きのこない定番デザイン×本革仕様】シンプルなデザインながら上品な本革仕様で、ビジネスシーンからカジュアルなシチューションまで、年齢問わず幅広くお使い頂けます。【仕様】カード入れ4枚×4面、オープンポケット×2、合計カード18枚収納可能。大容量財布にありがちな「沢山入れると閉じれない」課題を解消、沢山入れても使いやすい本革財布です。