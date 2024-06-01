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KENZO ケンゾー　フラグメントケース　カードケース　黒　レザー　財布
商品番号 U65259453440
商品名

KENZO ケンゾー　フラグメントケース　カードケース　黒　レザー　財布
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 3,185 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KENZOのフラグメントケースになります。⭐️カラー黒　ブラック⭐️商品仕様▪️表面ポケット(ロゴのある側)　カードポケット3箇所▪️裏面ポケット(ロゴのない側)　カードポケットなし▪️ファスナー内　カードポケット×6箇所⭐️サイズ　▪️全体サイズ縦11cm×横20cm▪️表面/裏面ポケットのサイズ縦9cm×横16cm※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。⭐️素材レザー⭐️商品状態中古品となりますので、多少の傷はございますが、プリント部分の欠けや汚れなどはほとんど見られず、比較的綺麗な状態かと思います。また、ファスナーはしっかり開閉しますし、紐部分の破れなどもありません。※あくまで中古品ですので、神経質な方はご購入をお控えください。クラッチバッグフラグメントケースカードケース長財布ブラック黒ケンゾーKENZOkenzoレザー
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