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商品詳細
ロエベの長財布です。10年間程に正規店で購入して半年ほど使用したのち、保管しておりました。正面、裏の状態は良いと思われます。上下の折り目部分や角にスレがあります。お写真でご確認ください。ご質問ございましたらお気軽にお声がけください。カラー···ブラック
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