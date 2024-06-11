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ロエベ　長財布　黒
商品番号 R67628016525
商品名

ロエベ　長財布　黒
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベの長財布です。10年間程に正規店で購入して半年ほど使用したのち、保管しておりました。正面、裏の状態は良いと思われます。上下の折り目部分や角にスレがあります。お写真でご確認ください。ご質問ございましたらお気軽にお声がけください。カラー···ブラック
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