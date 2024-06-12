【美品】ひかるコイキング 25th

25thアニバーサリーパックのプロモパックにて自引きした品になります。（ワンオーナー品）素人目ではありますが白かけ、折れ、凹みなどはございません。トラブル防止の為、プレイ用での購入お願いいたします。状態は写真にてご確認下さい。即購入⭕️配送方法に変更がある場合は、コメントお願いいたします。（匿名配送になる場合は送料の関係で価格変更いたします。）折れ濡れ対策の上、梱包し発送いたします。ポケモンカードゲームポケモン25thアニバーサリーパックひかるコイキング



















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