コールハーン ゼログランド　ブラック　美品

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商品詳細
コールハーンゼログランドCOLEHAAN ZERO GRANDスニーカーメンズ【サイズ】8M（26cm相当）【カラー】黒ブラック【状態】多少の使用感はございますが、目立つ傷や汚れがない美品です。【発送】箱は処分してしまったので、別の箱もしくは袋に入れて発送します。■知人から譲り受けたものです。画像が現状ですのでご確認下さい。#COLEHAAN#コールハーン#メンズ#スニーカー#黒#ブラック
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