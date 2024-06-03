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コールハーン ゼログランド　ブラック　美品
商品番号 D31681151292
商品名

コールハーン ゼログランド　ブラック　美品
ブランド名 コールハーン
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コールハーンゼログランドCOLEHAAN　ZERO　GRANDスニーカーメンズ【サイズ】8M（26cm相当）【カラー】黒ブラック【状態】多少の使用感はございますが、目立つ傷や汚れがない美品です。【発送】箱は処分してしまったので、別の箱もしくは袋に入れて発送します。■知人から譲り受けたものです。画像が現状ですのでご確認下さい。#COLEHAAN#コールハーン#メンズ#スニーカー#黒#ブラック
http://narcologia.ru/goods/preference150038.html
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