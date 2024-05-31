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バンズ　スリッポン　Classic slip-on 98 DX ブラックチェック
商品番号 E55958133921
商品名

バンズ　スリッポン　Classic slip-on 98 DX ブラックチェック
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,164 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前にZOZOで購入したものの試着したのみでしまってありましたので断捨離のため出品します。気になる箇所等ありましたらご質問よりお願いします！！
http://narcologia.ru/goods/ambassador475106.html
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