バンズ　スリッポン　Classic slip-on 98 DX ブラックチェック

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商品詳細
前にZOZOで購入したものの試着したのみでしまってありましたので断捨離のため出品します。気になる箇所等ありましたらご質問よりお願いします！！
http://narcologia.ru/goods/ambassador475106.html
http://narcologia.ru/goods/recycling439114.html
http://narcologia.ru/goods/perforce2765.html
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