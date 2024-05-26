クロムハーツ.ペーパーチェーン、CHスモールクロスwithベイル

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クロムハーツのCHスモールクロスwithベイルとペーパーチェーン18インチのセットになります。本物が欲しいと言う方に購入して頂きたい商品です。ペーパーチェーンにつきましては品不足、値上がり等もあり中々購入しづらい状態になっております、現在レシートタイプのインボイスですので個人情報削除なしのインボイス添付は重宝するのではないでしょうか？大切に保管しておりましたが、別の商品購入に際して出品させて頂きました、購入に際して3Nを守れる方にお譲りしたいと思いますまた、大変申し訳ございませんがお値段の交渉に関しては、常識の範囲内でよろしくお願い致します。 インボイス原本個人情報削除希望ですが、信頼出来る方であればそのままお渡し致します。ショップ袋、メンテナンスウェス、記念ボトル、革袋添付させて頂きます