イタリアンオイルレザー　名刺入れ　CORBO コルボ　ダークグリーン

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一年前に購入しました。使う機会があまりなかったので出品いたします。大切に使用してきましたが、多少の傷がございます。ご了承いただける方のみご購入下さい。ご質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。ーHPよりーイタリアン オイルレザー（牛革）ヴァケッタ製法によるベジタブルタンニン鞣し-【サイズ】H7.5ｃｍ×W11ｃｍ×D1.8cm 【重さ】70ｇ【機能】内装:本体ポケット×1カード入れポケット×4など【皮革生産国】イタリア#名刺入れ#コルボ#CORBO#ダークグリーン