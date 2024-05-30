テンダーロイン ダラーリング ダイヤモンド 2本のバー8K

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160000円～138000円に限界値下げ！TENDERLOIN（テンダーロイン）は海外在住の5人の日本人クリエイターにより、1997年にLAで歴史をスタートしたファッションブランドです。サンフランシスコにある地区の名前をブランド名にしており、アメリカ西海岸のカジュアルスタイルを基調にしたアメリカンカジュアルの中でも、アンダーグラウンドな印象のルード（不良）系ファッションで、一切妥協せず、重厚なデザインと耐久性と機能性を兼ね備えた商品作りで、感性の高い大人の男性に愛されるストリートブランドです。こちらは過去に発売された数多くの商品の中でも名作と呼ばれたダラーリングになります。ドルマークに☆マークが彫られており、その中に大胆にもダイヤモンドを埋め込んであります。素材はシルバー925ですが、＄マークの真ん中の2本の線は8Kのゴールドで作られております。人気ラッパーのANARCHYや舐達麻のBADSAIKUSHがPVで着用するなどして再注目されており、♥️中古市場でも価格が上昇しております。発売からかなり年数が経っておりますが、ダイヤ入りのこのモデルは定価20万以上の高額商品で市場ではほとんどお目にかかりませんので、探していた方は是非チェックしてみて下さい。【状態】B（傷、使用感あり）【色】シルバー×ゴールド【素材】シルバー925、8Kゴールド、ダイヤモンド【生産国】アメリカ【定価】￥216,000【重さ】47・63グラム【付属品】サイコロボックス・専用ケース【サイズ】19号（詳細は下記参照下さい。） 縦：2.5cm 横：2.3cm 内径1.9cm 全幅：2.6cm リング裏幅：1.3cm※平置き測定の為、多少の誤差はご了承ください。★テンダーロイン本店閉店テンダーロインの商品はますます希少価値が出て手に入れることが難しくなると思われます。検索用テンダーロインレナードカムホートジャスティンデイビスレザーズ\u0026トレジャーズクレイジーピッグラットレースクロムハーツロンワンズアレックスストリーターガボールビルウォールレザースターリンギアトラヴィスワーカールードギャラリーストップライト装飾...ダイヤモンド8K