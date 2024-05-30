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新品未使用！COACH(コーチ)メンズ ブラック シグネチャー レザー 長財布
商品番号 A89479576394
商品名

新品未使用！COACH(コーチ)メンズ ブラック シグネチャー レザー 長財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック品　番：F54630カラー：SVDK6ブラックスモークブラックサイズ：約横20cm×縦10cm×厚み2cm、重　さ：175g素　材：レザー仕　様・開　閉：ファスナー式・外　部：・内　部：ファスナー式小銭入れ×1、お札入れ×2、オープンポケット×2、カードポケット×12、付属品・ケアカード、ギフトレシート☆お値下げ交渉可能！☆新品未使用！☆箱付き☆即購入OK
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