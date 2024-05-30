新品未使用！COACH(コーチ)メンズ ブラック シグネチャー レザー 長財布

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商品詳細
カラー···ブラック品 番：F54630カラー：SVDK6ブラックスモークブラックサイズ：約横20cm×縦10cm×厚み2cm、重 さ：175g素 材：レザー仕 様・開 閉：ファスナー式・外 部：・内 部：ファスナー式小銭入れ×1、お札入れ×2、オープンポケット×2、カードポケット×12、付属品・ケアカード、ギフトレシート☆お値下げ交渉可能！☆新品未使用！☆箱付き☆即購入OK
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