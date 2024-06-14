メキシカンリング3点セット

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フリマと海外のショップで購入したメキシカンリングのセットです。スカルのものはシルバー925だったと思います。他2点はブラスです。サイズはスカルのものが21〜22号ぐらい、イカリのものが内径18mmぐらい、インディアンのものが内径18mmぐらいになります。中古品なのでご了承の程よろしくお願い致します。