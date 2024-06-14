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メキシカンリング3点セット
商品番号 M43939447464
商品名

メキシカンリング3点セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリマと海外のショップで購入したメキシカンリングのセットです。スカルのものはシルバー925だったと思います。他2点はブラスです。サイズはスカルのものが21〜22号ぐらい、イカリのものが内径18mmぐらい、インディアンのものが内径18mmぐらいになります。中古品なのでご了承の程よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/flight303428.html
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