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【美品】Paul Smith ロロピアーナ SOHO ドット 風船 黒 M
商品番号 H72144422594
商品名

【美品】Paul Smith ロロピアーナ SOHO ドット 風船 黒 M
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】PaulSmithロロピアーナSOHOドット風船黒Mの出品です。●アイテムPaulSmithLondon×LoroPianaFOURSEASONSスーツ　セットアップ　マルチストライプ　マルチカラーウール　ブラック　サイドベンツMサイズ総裏テーラードジャケット　シングル　2B2つボタン　　スラックス　ノータック　裾シングルビジネス　冠婚葬祭入学式卒業式クリーニング済み●ブランドリユーズセレクトショップにてほぼ新品の状態で購入をしましたが、職業柄着用の機会がありませんので出品致します。●サイズ・ジャケット表記：M着丈　　71cm身幅　　49cm肩幅　　43cm袖丈　　57cm・パンツ表記：Mウエスト　　78cm股上　　　　24cm股下　　　　69cm渡り幅　　　28cm裾幅　　　　17.5cm※平置き実寸素人採寸ですので誤差があると思いますがご了承下さい。着画はお断りしております。●素材ウール97％シルク3％キュプラ●状態多少の使用感はありますが中古としてはまだまだお使い頂ける綺麗な状態です。●カラーブラック黒シャドーストライプ●配送コンパクトに畳んで発送いたします。畳ジワご了承願います。簡易包装にて2～3日程度で発送致します。●確認事項・Yシャツやネクタイは付属しません。・商品の状態は、写真でよくご確認下さい。・神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。・これらをご了承の上ご購入お願い致します。トラブルを未然に防ぐためにも、ご購入前にプロフィールをご確認お願いします。現在の価格で購入頂ける方のみお願い致します。
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