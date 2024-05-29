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SALE値下げ定価3万円の7割引エポカ新品キャッツcathsイタリア製ネックレス
商品番号 O75439004062
商品名

SALE値下げ定価3万円の7割引エポカ新品キャッツcathsイタリア製ネックレス
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価31900円の7割引エポカepca別注品新品タグ付キャッツcathsイタリア製チョーカーネックレス(qz12715)エポカウォモepocauomoのベストです●新品タグ付きです●サイズは48号でLサイズ相当です●5つボタンのウール混です8X6cm素材：　写真参照色：　写真参照定価31900円の7割引ですCATHS(キャッツ)とは、ベルギーの女性デザイナーCatherineDeGrooteが、2006年に立ち上げたアクセサリーブランド。角、骨、木などナチュラルな素材に拘ったコレクションを展開。熟練職人のテクニックで手作りの温かみを表現するためインドにて生産を行なっている。角、骨、木などナチュラルな素材に拘ったコレクションを展開。熟練職人のテクニックで手作りの温かみを表現するデザイン。カラー...ホワイト材質...本革
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