B♭クラリネット　バレル

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商品詳細
とても良い品でしたので、大切にして頂ける方募集中。以前こちらで購入しました。バックーン モバ グラナディラクランポンヤマハ用 65ミリ定価28600円音がとてもまとまりやすく、とにかく音が飛びます。驚くほどに…音程も正確です。明るい音を目指し、冬場クランポンRCに使用しておりましたが、楽器を新調したため必要なくなりましたので出品します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful930751.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly996184.html
http://narcologia.ru/goods/stage216297.html
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