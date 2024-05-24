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B♭クラリネット　バレル
商品番号 A98725023344
商品名

B♭クラリネット　バレル
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても良い品でしたので、大切にして頂ける方募集中。以前こちらで購入しました。バックーン　モバ　グラナディラクランポンヤマハ用　65ミリ定価28600円音がとてもまとまりやすく、とにかく音が飛びます。驚くほどに…音程も正確です。明るい音を目指し、冬場クランポンRCに使用しておりましたが、楽器を新調したため必要なくなりましたので出品します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful930751.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly996184.html
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