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グッチ　リング　17号
商品番号 N65075648975
商品名

グッチ　リング　17号
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチのリングです。サイズは17号です。写真のように若干歪んでいますが、正直パッと見はわかりませんし（指で隠れるため）、気にならないと思います。それなりの使用感はあります。#グッチ#GUCCI#リング
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