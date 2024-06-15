スマイルフラワーネックレス　82230825-09N

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(商品名)スマイルフラワーネックレス●状態：目立ったキズや汚れはございません*中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします*コメントなしで即購入していただいて構いません*値下げ交渉はお受けできません*価格は都度見直しますのでご希望の価格になりましたらご購入ください*お使いのモニター、携帯、スマホ等の環境により画像の色味等の見え方が実際の商品と異なる可能性がございます＊商品状態やお取引条件以外のコメント、ご質問（製品の仕様についてなど）にはお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。