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【匿名配送】Erosion Molly special レアカラー 2体セット
商品番号 N57841024986
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【匿名配送】Erosion Molly special レアカラー 2体セット
ブランド名 ポップマート
特別価格 税込 4,799 円
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商品詳細

【POPMARTポップマート】デザイナーズトイフィギュアINSTINCTOYerosionmollycostume▶︎スペシャルレアカラー2体セット　『vincentmolly（special）』　　『icevincentmolly（special）』♦︎♦︎♦︎グリッターのラメ感や、グラデーションがとっても美しくずっと見ていられるくらい綺麗な作品です☺︎【内容】・フィギュア　2体・キャラクターカード2枚※中袋未開封海外製品のため初期からの細かいスレ、傷み、破損、塗装ムラ等がある場合がございます。予めご了承ください。◎即購入OK・お値下げ不可・・・他にもフィギュア商品出品中です。・・・恐竜スペシャルスペシャルカラーヴィンセントmollyモリーアイスヴィンセントインスティンクトイリキッドinstinctoy⚠︎文章の盗用される出品者の方増えてます。大変迷惑ですので、おやめください。
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