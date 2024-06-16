チェック柄 スーツ メンズ 3点セット メンズスーツ 大きいサイズ スリーピース

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●商品コード：BLU035●カラー：コーヒー●素材：ポリエステル ★サイズは、実寸サイズ（平置き）を測っているため多少誤差（1～3CM)が出る場合があります。★写真の撮影方法や光の照射状況によっては少し色が異なる場合があります。予めご了承くださいませ。★商品につきましては十分検品して出荷しておりますが、万一商品に不具合等ございましたら、お手数ですがメールにてご連絡下さい。誠意を持って早急に対応させていただきます。★サイズは、実寸サイズ（平置き）を測っているため多少誤差（1～3CM)が出る場合があります。★写真の撮影方法や光の照射状況によっては少し色が異なる場合があります。予めご了承くださいませ。★商品につきましては十分検品して出荷しておりますが、万一商品に不具合等ございましたら、お手数ですがメールにてご連絡下さい。誠意を持って早急に対応させていただきます。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄、鹿児島は追加送料1500円（北海道を除く）