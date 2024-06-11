goro's ゴローズ 上銀銀縄ターコイズ特大フェザー イーグルヒヨコ印台メタル

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ゴローズのターコイズ特大フェザー（右向き）、イーグルヒヨコ印台メタル、細丸チェーンです。購入は2010年、約13年前になります。当時お付き合いしていた方がゴローズが好きで、原宿ゴローズ店にて購入しプレゼントしてもらったものになります。間違いなく正規品です。もう身につけることがなくずっと保管してあったので出品することにしました。◆goro's(ゴローズ)上銀銀縄ターコイズ特大フェザー右向きネックレストップ【実寸】縦幅：約68.0ミリ横幅：約14.1ミリ重さ：約12.2グラム【カラー】シルバー【商品状態】使用感有り全体的に多少の黒ずみ/小傷/くすみ有り◆goro's(ゴローズ)イーグルヒヨコ印台メタルネックレストップシルバー/ゴールド【実寸】縦幅：約28ミリ横幅：約19ミリ重さ：約10グラム【カラー】シルバー/ゴールド【商品状態】使用感有り全体的に多少の黒ずみ/小傷/くすみ有り◆細丸チェーン長さ：イーグルフック、ホイールフックと合わせて48.8mm幅：細丸約3mm【カラー】シルバー/ゴールド【商品状態】多少の使用感有り＊コメント無し購入OKです＊バラ売りはしておりませんのでご了承ください＊間違いなく本物ですが、気持ちの良いお取引をしたいので少しでも不安な方は購入をお控えください。神経質な方や信用出来ない方は直接ゴローズで購入をお願いします。＊ご購入前に必ずプロフィールをご確認くださいませ。大切にしてくれる方のご購入をお願いいたします。よろしくお願いいたします。#ゴローズ#goro's#ネックレス#フェザー#イーグルヒヨコ印台メタル#イーグルチェーン