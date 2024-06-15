BUZZRICKSON'S×SUGAR CANE TYPE DENIM MA-1

即購入OK値下げ交渉不可専用ページ不可匿名発送不可※18時以降は返信出来ない場合がございます、ご了承ください。 中古ですので神経質な方はお控えください。◆アイテムBUZZRICKSON'S×SUGARCANETYPEDENIMMA-1東洋エンタープライズ50周年記念限定モデルBR13479◆サイズL着丈 68cm身幅 52cm肩幅 47cm袖丈 64cm※素人採寸ですので、誤差はご了承ください。◆状態目立った傷や汚れはありません。※必ず写真にて状態の確認お願いします。カラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...デニムジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...春、秋、冬75-6-20230323



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