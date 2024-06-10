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Mexico Onyx Bracelet メキシコ オニキス ブレスレット
商品番号 V72144797735
商品名

Mexico Onyx Bracelet メキシコ オニキス ブレスレット
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 11,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メキシカンジュエリーのシルバーブレスレットですストーンはオニキスとマラカイトで黒と緑のコントラストが美しいですオニキス単体のブレスレットに比べて、珍しいカラーの組み合わせだと思います材質：シルバーサイズ：約17.7cm他にも北欧、イギリス、フランス、アメリカで仕入れたvintageアクセサリーを出品しておりますのでよろしければご覧ください。#eastcoastvintage※ヴィンテージ商品になりますので、ご理解のある方にご購入いただけますと幸いです。ナバホトゥアレグインディアンジュエリーメキシカンメキシカンジュエリーメキシカンリングメキシカンアクセサリーMexicotaxcoantiqueヴィンテージアクセサリーシルバー925オニキスアンバーマラカイトハードウェアユーロヴィンテージイギリスヴィンテージフランスヴィンテージブロカントシャビーボーンカフミッドセンチュリージャンティークアンティーク#eastcoastvintageアクセサリー材質...シルバー
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Mexico Onyx Bracelet メキシコ オニキス ブレスレット
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Mexico Onyx Bracelet メキシコ オニキス ブレスレット
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット 33g / Vintage Mexico Sterling Silv

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メキシコ製 MEXICOヴィンテージ ブラックオニキスブレスレット925-

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メキシコ製 MEXICOヴィンテージ ブラックオニキスブレスレット925-

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Mexico Onyx Bracelet メキシコ オニキス ブレスレット
超希少 メキシコ ヴィンテージ オニキス ブレスレット 925 シルバー-

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Mexico Vtg Bracelet メキシカン オニキス ブレスレット-

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