プエルタデルソル　嵐　松本潤着用

カラー：ブラックサイズ：約17㎝（Sサイズ相当）素材：カーフレザー/silver950新宿伊勢丹で購入したPUERTADELSOLのコインブレスレット。購入価格、¥25,000〜30,000。嵐の松本潤さんが着用し、完売。#嵐#arashi#松本潤さん着用#松潤#プエルタデルソル#カーフレザー#コインブレスレット#レザーブレスレット#モード



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