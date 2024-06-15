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新品正規品　coach カードケース　定期入れ　ブラック　キーリング付き
商品番号 O77470853309
商品名

新品正規品　coach カードケース　定期入れ　ブラック　キーリング付き
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカアウトレットCOACHにて購入しました新品正規品となります。定期入れ、コインケース、キーケースと大活躍！プレゼント、自分へのご褒美にも⭐︎キーリング付きIDケース型押しレザーサイズ：約横11cm×縦7.5cm×厚み1.5cm仕様：ファスナー開閉内側：キーリング×1外側：オープンポケット×2、パスケース×1付属品:タグ、ケアカードギフトなどで箱が必要な方は+200円でお付けできますのでコメントください！お値下げ交渉はご遠慮頂きたく思います。
http://narcologia.ru/goods/choice654485.html
http://narcologia.ru/goods/rouge103110.html
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