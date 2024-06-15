ルイヴィトン LOUIS VUITTON エピ メンズ 長財布 黒

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトン エピ メンズ 長財布(中古)◇カラー:黒◇サイズ等縦約10cm横約19cm幅約3cm小銭入れ :1札入れ :2カード入れ:10ポケット :1※多少の誤差はご承知下さいませ。※返品は致しかねます。※状態は画像にてご確認お願い致します。画像が全てです。ギャランティは紛失してしまった為付きません。シリアルNO.CA2029(画像10ピンクの囲み)柄・デザイン···その他カラー···ブラック財布形···長財布
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