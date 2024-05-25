最高級　牛革　本革　L字　ラウンドファスナー　長財布　小銭入れ　セット　ブラウン

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最高級天然牛本革 L字ラウンドファスナー長財布+小銭入れ 2点セットこちらの写真の現物をお届け致します。牛革の模様などご確認下さい。一点物の他には無い一品となります。限定販売:1セット限り 2点の価格です●新品未使用●送料無料●即購入可能ですハンドメイド肉厚の革を使用し、ストラップも同じ皮を使用。U字シャックルで装着しストラップは取り外しが簡単に出来ます。また薄いのに中にはスマホも入ってしまう大容量。沢山入りますのでこれ一つで出掛けられます。とってもコンパクトな小銭入れとセットでお持ち下さい。また小銭入れだけでも一つあると便利ですレトロ感を引き立てる皮の模様が何とも言えない良い感じです。一生物のお財布大切な方へのプレゼントにもいかがでしょうか？【仕様】素材:天然牛本革長財布サイズ：長さ約19cm高さ約10cm厚み約1cmストラップ長さ17.5cmカラー:ブラウン小銭入れサイズ:閉じた時7×7cm厚み5mm開いた時14.5×7cmカラー:ブラウン本革を使用しておりますのでバラツキ、血筋、シワ、色ムラ、シボ、ホクロ、クラックが個体差で御座いますのでご理解の上、ご購入お願い致します。発送についてご入金頂いてから1～2日以内には発送を心がけております。また質の良い革製品をお値打ちでお届けさせて頂きたいため、包装は箱などは付属しませんのでご理解の程宜しくお願い致します。他にもノーブランド財布やハンドメイド、昭和 レトロ、ヴィンテージ物、バッグや鞄、レザー、ヌメ革、革小物、二つ折り、三つ折り、長財布、小銭入れ、コンパクトで小さなコインケース、ミニ財布など多数出品して参りますので、あなたのおしゃれアイテムの一つやプレゼントにも是非宜しくお願い致します↓↓↓↓↓↓↓#Karinの出品物こちら※お客様のご覧になっているモニター等により多少色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください※万一不具合、あれば評価の前にご連絡を頂ければしっかりと対応させて頂きます。よろしくお願い致します