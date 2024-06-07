新品未使用　ジャスティンデイビス　50cm　ピカデリーチェーン　高級　万能

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商品詳細
確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪JUSTINDAVISSNJ122PiccadillyChainシルバー92550センチ（45cm調整可能)定価57,200円幅:約5.2mm(ひし形パーツ最大幅)※ご注意！！※このモデルは非常によくできた偽物が多く出回っています！！シンプルデザインで適度なボリュームがあるネックレスチェーンです(^^)状態は、未使用のまま保管しています。保管中にも少々の傷はつきますのでご了承ください。（店舗で新品で買っても同じです）付属品は、純正ジップビニ袋、です。送料込みは、ネコポス、です♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。JUSTINDAVIS他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7チェーン#testament7ネックレス#testament7
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